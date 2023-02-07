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РФ задерживает представителей разных религиозных конфессий на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: РФ в оккупации продолжает задерживать представителей разных религиозных конфессий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают задерживать представителей разных религиозных конфессий на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В российской модели церквей только метод донесения нужной информации для контроля населения, при этом церквей работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что россияне подвергают ряд конфессий на оккупированных территориях Украины репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы". Некоторые члены религиозных общин были задержаны.

Это происходит на фоне встречи гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

"На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на оккупированных территориях", – добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что оккупанты оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.

Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви Московского патриархата показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью.

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