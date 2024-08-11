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РФ застосувала по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів за тиждень, - Зеленський

Україна, Неділя 11 серпня 2024 13:08
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РФ застосувала по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів за тиждень, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

За останній тиждень РФ запустила по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Тільки за один цей тиждень російська армія вдарила понад 30 ракетами та більш ніж 800 керованими авіабомбами", - розповів він.

За словами президента, росіяни не мають жодних географічних обмежень на застосування такої зброї - із перших днів повномасштабної війни вся територія України під загрозою постійних ударів.

"Українці вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із системами ППО та бойовою авіацією. Але щоб дійсно зупинити російський терор, ми потребуємо не тільки повноцінного повітряного щита, який захистить усі наші міста й громади, а й сильних рішень партнерів - рішень, які знімуть обмеження на наші захисні дії", - зазначив Зеленський.

Він додав, що коли українська далекобійність не матиме лімітів, ця війна точно отримає ліміт - українці реально наблизять її справедливе завершення.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 11 серпня російські війська атакували Україну 57 дронами-камікадзе та ракетами виробництва КНДР.

Зокрема, північнокорейська ракета, ймовірно, атакувала Київську область. У Броварському районі загинули чоловік та його 4-річний син.

Загалом РФ запустила чотири балістичні ракети. ППО збила всі дрони.

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