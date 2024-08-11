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У Київській області внаслідок російської ракетної атаки загинули мирні жителі

Неділя 11 серпня 2024 06:43
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У Київській області внаслідок російської ракетної атаки загинули мирні жителі Фото: Наслідки ракетної атаки на Київську область (скріншот з відео ДСНС)
Автор: Вадим Ребрина

Під час нічної ракетної атаки з боку РФ у Броварському районі Київської області уламки ракети впали на приватні житлові будинки. Загинули чоловік і дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

В результаті атаки троє людей тяжко травмовано.

Ще двоє - 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими, повідомили у ДСНС.

В ніч на 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами і групами ударних дронів.

Вибухи пролунали у Києві, у Полтавській громаді, у Хмельницькій області та у Білій Церкві Київської області, де працювала ППО.

Увечері 10 серпня вибух пролунав у Сумах. У Запорізькій області внаслідок удару російської ракети загинув мирний житель.

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У Київській області внаслідок російської ракетної атаки загинули мирні жителі
У Київській області внаслідок російської ракетної атаки загинули мирні жителі
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