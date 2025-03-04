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РФ запустила вночі 99 дронів типу "Шахед": скільки збила українська ППО

Ілюстративне фото: РФ запустила 99 дронів типу "Шахед" в ніч на 4 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У ніч на вівторок, 4 березня, російська армія запустила по території України 99 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО працювали у 9 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, у ніч на 4 березня 2025 року, з 19:00 3 березня, противник атакував 99-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами.

Їх було запущено з різних типів із напрямків:

  • Орел;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Брянськ;
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 65-ти ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Також 32 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська, Сумська та Донецька області.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, що в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти атакували дронами Одесу. В місті було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, житлові будинки та два приватних дитячих садочків. Крім того, постраждали щонайменше 4 людей.

Детальніше про атаку на Одесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також в ніч на 4 березня російські окупанти атакували Суми дронами. У місті є влучання в поліклініку, також є проблеми зі світлом.

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Війна в УкраїніАтака дронівППО