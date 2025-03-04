РФ запустила ночью 99 дронов типа "Шахед": сколько сбила украинская ПВО

По данным Воздушных сил, в ночь на 4 марта 2025 года, с 19:00 3 марта, противник атаковал 99-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Они были запущены с разных типов по направлениям:

Орел;

Курск;

Миллерово;

Брянск;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 65-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Также 32 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.

Ночная атака россиян

Напомним, что в ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты атаковали дронами Одессу. В городе были повреждены энергетическая инфраструктура, жилые дома и два частных детских сада. Кроме того, пострадали по меньшей мере 4 человека.

Подробнее об атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

Также в ночь на 4 марта российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В городе есть попадания в поликлинику, также есть проблемы со светом.