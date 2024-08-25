РФ запустила по Україні вночі ракети різних типів та "Шахеди": як відпрацювала ППО

Цієї ночі російські загарбники застосували для повітряного удару по території України ракети різних типів, зокрема балістику, а також дрони-камікадзе. Завдяки дії сил і засобів протиповітряної оборони більшість ворожих засобів не досягли своїх цілей або були збиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.
Зазначається, що загалом противник у ніч проти 25 серпня завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України.
"Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину", - розповів командувач.
"Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей", - поінформував Олещук.
Крім того, ворог для повітряної атаки також застосував 9 дронів-камікадзе типу "Shahed", які запускав із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
"Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - розповів генерал-лейтенант.
Як розповів керівник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у своєму Telegram, цієї ночі у регіоні працювала ППО, і було збито 8 БПЛА типу "Shahed 131/136". Проте через падіння фрагментів дронів ворога були пошкоджені цивільні об'єкти та була пожежа. Та обійшлося без постраждалих.
"Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчих споруд", - поінформував чиновник.
Крім того, розповів керівник ОВА, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.
Раніше також повідомлялося, що цієї ночі у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги через ворожий авіаудар із застосуванням ракет типу Х-59/69.
Також стало відомо про удар по Чугуєву. У цьому місті серед постраждалих була дитина 4 років, у якої гостра реакція на стрес.
Пізніше мер Харкова розповів, що у місті було два влучання, сталася пожежа на газогоні, та постраждали шестеро людей.
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