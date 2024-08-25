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РФ запустила по Україні вночі ракети різних типів та "Шахеди": як відпрацювала ППО

Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі російські загарбники застосували для повітряного удару по території України ракети різних типів, зокрема балістику, а також дрони-камікадзе. Завдяки дії сил і засобів протиповітряної оборони більшість ворожих засобів не досягли своїх цілей або були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Ракетна атака та робота ППО

Зазначається, що загалом противник у ніч проти 25 серпня завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України.

"Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину", - розповів командувач.

  • Він уточнив, що війська РФ для таких атак застосували ракети наземного базування (запустили із Воронезької та Ростовської областей): крилату "Іскандер-К" та балістичну "Іскандер-М",
  • та 6 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, які запускали із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей у РФ.

"Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей", - поінформував Олещук.

Збиття "Шахедів"

Крім того, ворог для повітряної атаки також застосував 9 дронів-камікадзе типу "Shahed", які запускав із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

"Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - розповів генерал-лейтенант.

Що відомо про наслідки

Як розповів керівник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у своєму Telegram, цієї ночі у регіоні працювала ППО, і було збито 8 БПЛА типу "Shahed 131/136". Проте через падіння фрагментів дронів ворога були пошкоджені цивільні об'єкти та була пожежа. Та обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчих споруд", - поінформував чиновник.

Крім того, розповів керівник ОВА, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. 

Раніше також повідомлялося, що цієї ночі у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги через ворожий авіаудар із застосуванням ракет типу Х-59/69.

Також стало відомо про удар по Чугуєву. У цьому місті серед постраждалих була дитина 4 років, у якої гостра реакція на стрес.

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті було два влучання, сталася пожежа на газогоні, та постраждали шестеро людей.

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ППОАтака дронівРакетна атака