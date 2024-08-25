Пожежа на газогоні та 6 постраждалих: уточнено наслідки нічного обстрілу Харкова

У Харкові цієї ночі внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксовано два влучання. Через удари з боку військ РФ сталася пожежа на газогоні, а кількість постраждалих у місті зросла до шести людей.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова та речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

В Харківській міській раді вже вранці уточнили наслідки російських ударів по місту у ніч проти 25 серпня.

"На жаль Харків знову під обстрілом. Було два влучання", - розповів мер міста.

За його словами, спочатку був "приліт" у Слобідському районі, де були пошкоджені більш ніж десять приватних будинків, а два з них були повністю зруйновані.

Терехов розповів, що в цьому районі Харкова шість людей отримали травми різного ступеня важкості. При цьому раніше була інформація про двох постраждалих тут.

Що стосується другого влучання, то воно прийшлося на газогін, і в результаті "прильоту" там спалахнула пожежа, яку вже вдалося локалізувати вогнеборцям.

На місцях працюють усі екстрені служби, додав мер.

Нічний обстріл Харкова та області

Раніше повідомлялося, що після четвертої години ночі у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги через ворожий авіаудар із застосуванням, попередньо, ракет типу Х-59/69.

Крім того, стало відомо про удар по Чугуєву. У цьому місті серед постраждалих є дитина 4 років, у якої гостра реакція на стрес, й обійшлося без госпіталізації

Глава Харківської ОВА розповів, що росіяни завдали удару по приватному сектору. Він додав, що ще двом жінкам також надали допомогу на місці.