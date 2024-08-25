РФ запустила по Украине ночью ракеты разных типов и "Шахеды": как отработала ПВО

Этой ночью российские захватчики применили для воздушного удара по территории Украины ракеты разных типов, в частности баллистику, а также дроны-камикадзе. Благодаря действию сил и средств противовоздушной обороны большинство вражеских средств не достигли своих целей или были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Отмечается, что в целом противник в ночь на 25 августа нанес удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины.
"Атакованы Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая области", - рассказал командующий.
"В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", - проинформировал Олещук.
Кроме того, враг для воздушной атаки также применил 9 дронов-камикадзе типа "Shahed", которые запускался из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
"Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - рассказал генерал-лейтенант.
Как рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram, этой ночью в регионе работала ПВО, и было сбито 8 БПЛА типа "Shahed 131/136". Однако из-за падения фрагментов дронов врага были повреждены гражданские объекты и был пожар. Но обошлось без пострадавших.
"В результате падения обломков в Николаевском районе повреждено около 15 жилых домов и хозяйственных построек", - проинформировал чиновник.
Кроме того, рассказал руководитель ОВА, возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными.
Ранее также сообщалось, что этой ночью в Харькове раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги из-за вражеского авиаудара с применением ракет типа Х-59/69.
Также стало известно об ударе по Чугуеву. В этом городе среди пострадавших был ребенок 4 лет, у которого острая реакция на стресс.
Позже мэр Харькова рассказал, что в городе было два попадания, произошел пожар на газопроводе, и пострадали шесть человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.