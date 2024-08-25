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РФ запустила по Украине ночью ракеты разных типов и "Шахеды": как отработала ПВО

Фото: оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью российские захватчики применили для воздушного удара по территории Украины ракеты разных типов, в частности баллистику, а также дроны-камикадзе. Благодаря действию сил и средств противовоздушной обороны большинство вражеских средств не достигли своих целей или были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Ракетная атака и работа ПВО

Отмечается, что в целом противник в ночь на 25 августа нанес удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины.

"Атакованы Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая области", - рассказал командующий.

  • Он уточнил, что войска РФ для таких атак применили ракеты наземного базирования (запустили из Воронежской и Ростовской областей): крылатую "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М",
  • и 6 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, запускаемых из воздушного пространства Курской и Белгородской областей в РФ.

"В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей", - проинформировал Олещук.

Сбитие "Шахедов"

Кроме того, враг для воздушной атаки также применил 9 дронов-камикадзе типа "Shahed", которые запускался из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", - рассказал генерал-лейтенант.

Что известно о последствиях

Как рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram, этой ночью в регионе работала ПВО, и было сбито 8 БПЛА типа "Shahed 131/136". Однако из-за падения фрагментов дронов врага были повреждены гражданские объекты и был пожар. Но обошлось без пострадавших.

"В результате падения обломков в Николаевском районе повреждено около 15 жилых домов и хозяйственных построек", - проинформировал чиновник.

Кроме того, рассказал руководитель ОВА, возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными.

Ранее также сообщалось, что этой ночью в Харькове раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги из-за вражеского авиаудара с применением ракет типа Х-59/69.

Также стало известно об ударе по Чугуеву. В этом городе среди пострадавших был ребенок 4 лет, у которого острая реакция на стресс.

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе было два попадания, произошел пожар на газопроводе, и пострадали шесть человек.

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ПВОАтака дроновРакетная атака