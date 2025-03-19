РФ запустила по Україні "Шахеди": де попереджають про загрозу дронів

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Ворожі дрони "заходили" на територію України через Запорізьку область та рухались у напрямку Дніпропетровської. А також були запущені з російської Бєлгородської області у напрямку Сумської та Харківської областей.

Де помічено дрони:

групи "шахедів" з Луганщини на Харківщину;

групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра, курсом на північний захід;

групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині, курсом на південний захід.

"Продовжується захід нових груп ворожих дронів із півдня (Херсонська, Запорізька області), сходу (Донецька, Луганська області) та півночі (Сумська)", - повідомили у Повітряних силах.

Де оголошено тривогу

Атаки по Україні

Ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Близько 21:00 в Києві лунали вибухи, працювала ППО.

Вже пізніше, близько 23:00, в Києві знову лунали вибухи, але цього разу ППО працювала по російських дронах. Крім того, окупанти атакували Київську область дронами. Внаслідок атаки є поранений та пошкоджені будинки.