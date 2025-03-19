РФ запустила по Украине "Шахеды": где предупреждают об угрозе дронов

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Вражеские дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской. А также были запущены из российской Белгородской области в направлении Сумской и Харьковской областей.

Где замечены дроны:

группы "шахедов" с Луганщины на Харьковщину;

группы вражеских БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине движутся вдоль Днепра, курсом на северо-запад;

группы дронов на Сумщине, Черниговщине Харьковщине, курсом на юго-запад.

"Продолжается заход новых групп вражеских дронов с юга (Херсонская, Запорожская области), востока (Донецкая, Луганская области) и севера (Сумская)", - сообщили в Воздушных силах.

Где объявлена тревога

Атаки по Украине

Вечером вторника, 18 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Около 21:00 в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Уже позже, около 23:00, в Киеве снова раздавались взрывы, но на этот раз ПВО работала по российским дронам. Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома.