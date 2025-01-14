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РФ запустила по Україні за ніч 80 дронів з різних напрямків: скільки збила ППО

Вівторок 14 січня 2025 09:30
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РФ запустила по Україні за ніч 80 дронів з різних напрямків: скільки збила ППО Ілюстративне фото: РФ запустила по Україні у ніч 14 січня 80 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 14 січня Російська Федерація запустила по території України 80-ма ударними дронами типу "Шахед". Безпілотники було запущено з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил у ніч на 14 січня, з 18:30 13 січня, противник атакував 80-ма ударними дронами і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 14 січня підтверджено збиття 58-ми ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Також відомо, що 21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

РФ запустила по Україні за ніч 80 дронів з різних напрямків: скільки збила ППО

Нагадаємо, вчора у Києві та низці регіонів України оголошували сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка курсувала через Сумську область.

Також вчора ввечері у Києві та Київській області лунали вибухи. Тоді по ворожих дронах працювало ППО.

Також відомо, що в ніч на 13 січня російські війська запустили по Україні 110 БпЛА типу Shahed і дронів імітаторів. Сили ППО знищили 78 із них, а 31 - локаційно втрачено.

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