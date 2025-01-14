РФ запустила по Украине за ночь 80 дронов с разных направлений: сколько сбила ПВО

В ночь на 14 января Российская Федерация запустила по территории Украины 80-ю ударными дронами типа "Шахед". Беспилотники были запущены с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил в ночь на 14 января, с 18:30 13 января, противник атаковал 80 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 14 января подтверждено сбитие 58-ми ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.



Также известно, что 21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

Напомним, вчера в Киеве и ряде регионов Украины объявляли сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая курсировала через Сумскую область.