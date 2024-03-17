РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога

В Україні в низці областей сьогодні ввечері, 17 березня, оголошена повітряна тривога через фіксацію ворожих ударних дронів типу "Шахед", які російські загарбники запускають у кілька хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

Як йшлося в оголошенні військових, загроза від "Шахедів" спочатку була зафіксована у Дніпропетровській області. Пізніше дрони-камікадзе ворога спостерігалися у Запорізькій області.

Згодом було попередження про ризик атаки "Шахедів" на місто Дніпро.

"Ще група Шахедів з півночі в напрямку Харкова", - йшлося в оголошенні близько 18:45..

Пізніше військові заявили, що ще дві групи "Шахедів" прямують в бік Дніпропетровщини через Запорізьку область.

О 19:24 в Повітряних силах розповіли, що ворожі ударні дрони летять в бік Одеської області через Миколаївську область.

Оновлено 19:50

Як попередили в командуванні ПС о 19:49, є загроза "Шахедів" для Київської області.

"У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - закликали в ПС.

Перед тим військові заявили, що ворожі дрони на Миколаївщині рухаються у бік Одеської області, а також був зафіксований рух "Шахедів" у напрямку Кіровоградської області.

Повітряні атаки РФ по Україні 17 березня

Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 17 березня атакували південні регіони України ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше в Повітряних силах поінформували, що окупанти вдарили 5 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській та Донецькій областях, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівській області та 16 "Шахедами". Внаслідок бойової роботи збито 14 дронів ворога у межах Одеської області.

Додамо, що в Одеському районі ударами "Шахедів" пошкоджено два законсервовані агропідприємства: виникли пожежі, сталася руйнація промислових будівель. Ніхто не постраждав.

Крім того, пізніше вдень у неділю російські терористи завдали ракетних ударів по Миколаєву, і внаслідок атаки відомо про одного загиблого, ще 5 людей постраждали.

Крім того, окупанти завдали два удари по інфраструктурі міста Суми.

Також раніше повідомлялося, що сьогодні вранці інтервенти здійснили ракетний удар по Бугаївці під Вовчанськом. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300. Під обстріл потрапив пункт розташування швидкої медичної допомоги. Внаслідок атаки отримали поранення 36-річний фельдшер та 56-річний водій "швидкої".