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РФ запустила по Україні дрони та ракети, в тому числі "Іскандер": як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 14 із 20 дронів під час обстрілу по Україні 10 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували Україну дронами та ракетами. ППО збила 14 із 20 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 10 липня противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також  20 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області", - розповів він.

В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській,  Вінницькій та Рівненській областях. Дрони окупанти запускали із району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та мис Чауда (Крим).

"Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - додав Олещук.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед". Пізніше в Одесі прогреміли вибухи.

Як зазначив Олещук, ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей.

Крім того, Росія атакувала ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області.

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