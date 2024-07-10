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В Одесі пролунали вибухи

Середа 10 липня 2024 04:07
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В Одесі пролунали вибухи Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Одесі під час російської атаки ударними БПЛА пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.

Спочатку видання повідомило про один вибух, а за кілька хвилин про "повторні вибухи".

Нагадаємо, пізно ввечері, 9 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед".

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