В Одесі пролунали вибухи
Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
В Одесі під час російської атаки ударними БПЛА пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Одеса.
Спочатку видання повідомило про один вибух, а за кілька хвилин про "повторні вибухи".
Нагадаємо, пізно ввечері, 9 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед".
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