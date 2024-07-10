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РФ запускала по Украине дроны и ракеты, в том числе "Искандер": как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 14 из 20 дронов во время обстрела по Украине 10 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Украину дронами и ракетами. ПВО сбила 14 из 20 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 10 июля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области", - рассказал он.

В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Дроны оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым).

"Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - добавил Олещук.

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед". Позже в Одессе прогремели взрывы.

Как отметил Олещук, ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей.

Кроме того, Россия атаковала ударными дронами энергообъект в Ровенской области.

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