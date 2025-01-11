РФ запустила по Україні десятки дронів з чотирьох напрямків. Скільки "приземлила" ППО

Фото: ППО збила 47 з 74 дронів під час атаки РФ по Україні 11 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ніч на 11 січня росіяни атакували Україну 74 дронами з чотирьох напрямків. ППО збила 47 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 11 січня противник атакував 74 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні Окупанти атакували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Як відпрацювала ППО Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. "Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - констатували військові. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.