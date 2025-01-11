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У Києві та області працює ППО: Росія атакує регіон дронами

Субота 11 січня 2025 01:34
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У Києві та області працює ППО: Росія атакує регіон дронами Фото: українців закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 11 січня у Київській області та безпосередньо у Києві чути роботу ППО. Українські захисники збивають ударні БпЛА росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:21.

У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки. Зокрема, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Через декілька хвилин новопризначений глава КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що ППО працює вже по ворожим цілям у Києві.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:34 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та області працює ППО: Росія атакує регіон дронами

Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила по Україні 72 БпЛА, серед яких були як "Шахеди" так і дрони-імітатори. Станом на 9:00, 10 січня, сили ППО знищили 33 з них.

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