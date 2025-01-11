У Києві та області працює ППО: Росія атакує регіон дронами
В ніч на 11 січня у Київській області та безпосередньо у Києві чути роботу ППО. Українські захисники збивають ударні БпЛА росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:21.
У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки. Зокрема, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Через декілька хвилин новопризначений глава КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що ППО працює вже по ворожим цілям у Києві.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:34 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила по Україні 72 БпЛА, серед яких були як "Шахеди" так і дрони-імітатори. Станом на 9:00, 10 січня, сили ППО знищили 33 з них.
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