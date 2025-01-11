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РФ запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько "приземлила" ПВО

Украина, Суббота 11 января 2025 09:19
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РФ запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько "приземлила" ПВО Фото: ПВО сбила 47 из 74 дронов во время атаки РФ по Украине 11 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 11 января россияне атаковали Украину 74 дронами с четырех направлений. ПВО сбила 47 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 11 января противник атаковал 74 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении

Оккупанты атаковали с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - констатировали военные.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.

Последствия атаки РФ

Тревогу из-за атак дронов в Украине объявили после 1:00. В Киеве и области работала ПВО.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт.

Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

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