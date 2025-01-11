РФ запустила по Украине десятки дронов с четырех направлений. Сколько "приземлила" ПВО
В ночь на 11 января россияне атаковали Украину 74 дронами с четырех направлений. ПВО сбила 47 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 11 января противник атаковал 74 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении
Оккупанты атаковали с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - констатировали военные.
ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях.
Последствия атаки РФ
Тревогу из-за атак дронов в Украине объявили после 1:00. В Киеве и области работала ПВО.
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные постройки, учреждения, частные дома, автотранспорт.
Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.