РФ запустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків: скільки збила ППО
Російська армія у ніч на 14 лютого запустила по території України 133 безпілотники по типу Shahed. Сили ППО працювали в 11 областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 14 лютого 2025 року, з 19:30 13 лютого, противник атакував 133-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Їх було запущено з напрямків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Брянськ;
- Шаталово;
- Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Також 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.
Ракеті удари РФ по Україні
Нагадаємо, російська армія регулярно застосовує дрони та ракети для ударів по території України.
У ніч на 12 лютого росіяни випустили по Україні балістичні ракети, а також 123 ударні безпілотники. Силами і засобами ППО ЗСУ тоді було збито 6 ракет та 71 дрон ворога, і ще 40 безпілотників-імітаторів противника були локаційно втрачені.
Також були зафіксовані пошкодження у Київській області, а у Миколаївській області через падіння уламків горів об'єкт інфраструктури.
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