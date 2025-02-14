РФ запустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків: скільки збила ППО

Російська армія у ніч на 14 лютого запустила по території України 133 безпілотники по типу Shahed. Сили ППО працювали в 11 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Нагадаємо, російська армія регулярно застосовує дрони та ракети для ударів по території України.

Також 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Їх було запущено з напрямків:

У ніч на 14 лютого 2025 року, з 19:30 13 лютого, противник атакував 133-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У ніч на 12 лютого росіяни випустили по Україні балістичні ракети, а також 123 ударні безпілотники. Силами і засобами ППО ЗСУ тоді було збито 6 ракет та 71 дрон ворога, і ще 40 безпілотників-імітаторів противника були локаційно втрачені.

Також були зафіксовані пошкодження у Київській області, а у Миколаївській області через падіння уламків горів об'єкт інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.