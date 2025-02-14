ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ запустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків: скільки збила ППО

П'ятниця 14 лютого 2025 08:46
UA EN RU
РФ запустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків: скільки збила ППО Ілюстративне фото: РФ запустила по Україні 133 дрони з п'яти напрямків 14 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на 14 лютого запустила по території України 133 безпілотники по типу Shahed. Сили ППО працювали в 11 областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 14 лютого 2025 року, з 19:30 13 лютого, противник атакував 133-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Їх було запущено з напрямків:

  • Міллерово;
  • Курськ;
  • Брянськ;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Також 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.

Ракеті удари РФ по Україні

Нагадаємо, російська армія регулярно застосовує дрони та ракети для ударів по території України.

У ніч на 12 лютого росіяни випустили по Україні балістичні ракети, а також 123 ударні безпілотники. Силами і засобами ППО ЗСУ тоді було збито 6 ракет та 71 дрон ворога, і ще 40 безпілотників-імітаторів противника були локаційно втрачені.

Також були зафіксовані пошкодження у Київській області, а у Миколаївській області через падіння уламків горів об'єкт інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
DAILY
Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Василь Расевич: В СРСР синагоги перетворювали на склади, а іврит витісняли з побуту