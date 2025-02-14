РФ запустила по Украине 133 дрона с пяти направлений: сколько сбила ПВО
Российская армия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины 133 беспилотника по типу Shahed. Силы ПВО работали в 11 областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 14 февраля 2025 года, с 19:30 13 февраля, противник атаковал 133 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Они были запущены с направлений:
- Миллерово;
- Курск;
- Брянск;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
Ракетные удары РФ по Украине
Напомним, российская армия регулярно применяет дроны и ракеты для ударов по территории Украины.
В ночь на 12 февраля россияне выпустили по Украине баллистические ракеты, а также 123 ударных беспилотника. Силами и средствами ПВО ВСУ тогда было сбито 6 ракет и 71 дрон врага, и еще 40 беспилотников-имитаторов противника были локально потеряны.
Также были зафиксированы повреждения в Киевской области, а в Николаевской области из-за падения обломков горел объект инфраструктуры.
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