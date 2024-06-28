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РФ запустила по Циркунах три КАБи: є постраждалі, пошкоджено будинки та підприємство

Ілюстративне фото: Росія запустила КАБи по селу Циркуни 28 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 28 червня, запустила мінімум три авіабомби по селу Циркуни Харківської області. Вже відомо про поранених та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його даними, авіаудару було завдано близько 17:00. Ворог скинув мінімум три КАБи по населеному пункту.

В результаті цього зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури - загоряння у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків. Ще два влучання - на території підприємства.

Стано на 17:35 вже відомо про мінімум 8 постраждалих. Усі профільні служби працюють на місці.

Ситуація у Харкові та області

Після того, як Росія почала повторний наступ на півночі Харківської області, населені пункти регіону піддаються постійним обстрілам та авіаударам.

Зокрема, вчора російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова. За даними прокуратури, росіяни вперше атакували місто за допомогою ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

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АвіаудариВійна в УкраїніХарків