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РФ запустила по Циркунам три КАБа: есть пострадавшие, повреждены дома и предприятие

Иллюстративное фото: Россия запустила КАБы по селу Циркуны 28 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем пятницы, 28 июня, запустила минимум три авиабомбы по селу Циркуны Харьковской области. Уже известно о раненых и разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его данным, авиаудар был нанесен около 17:00. Враг сбросил минимум три КАБа по населенному пункту.

В результате этого зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры - возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов. Еще два попадания - на территории предприятия.

По состоянию на 17:35 уже известно о минимум 8 пострадавших. Все профильные службы работают на месте.

Ситуация в Харькове и области

После того, как Россия начала повторное наступление на севере Харьковской области, населенные пункты региона подвергаются постоянным обстрелам и авиаударам.

В частности, вчера российские войска нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова. По данным прокуратуры, россияне впервые атаковали город с помощью ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

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