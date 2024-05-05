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РФ запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях объявлена тревога

Воскресенье 05 мая 2024 23:46
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РФ запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях объявлена тревога Фото: в нескольких областях Украины объявлена тревога из-за "Шахед" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сегодня вечером, 5 мая, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях. Причиной является фиксация вражеских ударных дронов типа "Шахед", которые российские захватчики запустили для очередной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сначала сигнал раздался в Сумской области. Как проинформировали военные около половины двенадцатого ночи, для региона фиксировалась угроза применения ударных беспилотников.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении!" - говорилось в последующем объявлении.

Через несколько минут после этого тревога также была объявлена в ряде областей на юге страны.

Так, в Воздушных силах заявили об угрозе ударных дронов противника для Николаевской и Херсонской областей.

Где сейчас объявлена тревога в Украине:

РФ запустила &quot;Шахеды&quot; по Украине: в каких областях объявлена тревога

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" для нанесения ударов по территории Украины.

Так, например, минувшей ночью враг также атаковал барражирующими боеприпасами украинские города в разных регионах. Взрывы звучали в Харькове, Днепре и Днепропетровской области.

Уже утром 5 мая в командовании Воздушных сил рассказали, что во время той атаки силами и средствами ПВО были сбиты 23 из 24 "Шахедов", а боевая работа защитников неба проходила в трех областях: Харьковской, Херсонской и Днепропетровской.

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