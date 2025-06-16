РФ запустила фейк про підготовку Україною та Британією диверсій в Балтійському морі

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Україна та Британія нібито готують диверсії у Балтійському морі. Це черговий фейк РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
"Україна спільно з британцями готує провокації в Балтійському морі, один зі сценаріїв передбачає інсценування російської торпедної атаки на корабель ВМС США", - заявив Наришкін.
Водночас Коваленко спростував цю інформацію.
"Наришкін з СЗР РФ від старості продовжує генерувати єдину дурню, яку вміє - придумав фейк про підготовку Україною та Британією диверсій в Балтійському морі. І це той Наришкін, який і організовував кабельні диверсії проти НАТО з використанням кораблів танкерного флоту", - зазначив він.
Керівник ЦПД додав, що після того, як Швеція і Фінляндія стали членами НАТО, багаторічна російська стратегія в Балтійському морі повністю провалена.
"Ось Наришкін і придумує різні дурниці та провокації, аби хоч якось вислужитися перед Путіним. Виключно Росія може придумати якусь диверсію в Балтійському морі, як вже робила раніше", - наголосив Коваленко.
Нагадаємо, 25 грудня минулого року стало відомо, що між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.
Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.
Пізніше стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.
Як повідомляли ЗМІ, зупинивши "тіньовий танкер" РФ Фінляндія запобігла кільком більш серйозним диверсіям. Судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.
Водночас президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі після диверсії на підводному кабелі електропередач.
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