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РФ запустила дезінформаційну кампанію проти Сирського, хоче нав'язати образ росіянина

Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни намагаються нав'язати головнокомандувачу Збройних сил України (ЗСУ) образ "радянської та російської" людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації".

"Для цього пропагандисти активно шукають його родичів у Росії, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом", - пише пресслужба. 

Мета кампанії полягає в спробі дискредитувати головнокомандувача ЗСУ й знизити довіру до нього. 

Водночас важливо пам'ятати: 

  • Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача Валерія Залужного; 
  • командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей. 

"Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти Росії", - додає пресслужба. 

  • наразі команда головнокомандувача складається з молодих командирів, які пішли на підвищення; 
  • підтримка російської кампанії - підігравання ворожій дезінформації.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський. Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.

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