РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского, хочет навязать образ россиянина

Россияне пытаются навязать главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) образ "советского и русского" человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации".
"Для этого пропагандисты активно ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом", - пишет пресс-служба.
Цель кампании заключается в попытке дискредитировать главнокомандующего ВСУ и снизить доверие к нему.
В то же время важно помнить:
"Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому, Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против России", - добавляет пресс-служба.
8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о его возможном увольнении.
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