RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ запустила дезинформационную кампанию против Сырского, хочет навязать образ россиянина

Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне пытаются навязать главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) образ "советского и русского" человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации".

"Для этого пропагандисты активно ищут его родственников в России, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом", - пишет пресс-служба. 

Цель кампании заключается в попытке дискредитировать главнокомандующего ВСУ и снизить доверие к нему. 

В то же время важно помнить: 

  • Сырский долгое время был частью команды бывшего главнокомандующего Валерия Залужного; 
  • командовал успешными операциями, в том числе по освобождению Киевской и Харьковской областей. 

"Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому, Сырский показал, что умеет достигать результата в войне против России", - добавляет пресс-служба. 

  • сейчас команда главнокомандующего состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение; 
  • поддержка российской кампании - подыгрывание вражеской дезинформации.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский. Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о его возможном увольнении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине