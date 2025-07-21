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РФ запустила 450 ракет та дронів по Україні: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 450 дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За даними військових, противник атакував з шести напрямків - Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та акваторії Чорного моря. Всього зафіксовано:

  • 426 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітацій;
  • 5 аеробалістичних ракет "Кинджал";
  • 4 ракети "Калібр";
  • 1 крилата ракета "Іскандер-К";
  • 14 крилатих ракет Х-101.

До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотників.

За попередніми даними, станом на 09:30 Повітряні сили збили або подавили 224 цілі, зокрема:

  • 200 ударних БпЛА Shahed;
  • переважну частину ракет (інші - втрачено локаційно або подавлено РЕБ).

Крім того, 203 дрони-імітації не досягли цілей - їх втрата або подавлення зафіксовані в результаті роботи РЕБ.

"Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих - на 12 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Військові зауважили, що російська атака триває й надалі. Зокрема, нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.

Обстріл України у ніч на 21 липня

У ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України, використавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів є влучання та пошкодження в українських містах.

У столиці атака призвела до загибелі щонайменше однієї людини. Ще семеро отримали поранення та були госпіталізовані.

Постраждали кілька районів столиці - зокрема Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Солом’янський. Унаслідок обстрілу на станції метро "Лук’янівська" сталося задимлення, її тимчасово зачинили.

Більше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.

Також Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки ворога від початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ вдарили по місту безпілотниками і ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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