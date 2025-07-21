РФ запустила 450 ракет и дронов по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 21 июля Россия осуществила ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным военных, противник атаковал с шести направлений - Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (рф) и акватории Черного моря. Всего зафиксировано:
К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотников.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 Воздушные силы сбили или подавили 224 цели, в частности:
Кроме того, 203 дрона-имитации не достигли целей - их потеря или подавление зафиксированы в результате работы РЭБ.
"Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что российская атака продолжается и в дальнейшем. В частности, новая группа российских БпЛА зашла с севера.
В ночь на 21 июля Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку на территорию Украины, использовав ракеты и ударные беспилотники. Вследствие вражеских обстрелов есть попадания и повреждения в украинских городах.
В столице атака привела к гибели по меньшей мере одного человека. Еще семеро получили ранения и были госпитализированы.
Пострадали несколько районов столицы - в частности Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Соломенский. В результате обстрела на станции метро "Лукьяновская" произошло задымление, ее временно закрыли.
Больше о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.
Также Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке врага с начала полномасштабного вторжения. Войска РФ ударили по городу беспилотниками и ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.