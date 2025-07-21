РФ запустила 450 ракет и дронов по Украине: как отработала ПВО

По данным военных, противник атаковал с шести направлений - Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (рф) и акватории Черного моря. Всего зафиксировано:

426 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаций;

5 аэробаллистических ракет "Кинжал";

4 ракеты "Калибр";

1 крылатая ракета "Искандер-К";

14 крылатых ракет Х-101.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и системы беспилотников.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 Воздушные силы сбили или подавили 224 цели, в частности:

200 ударных БпЛА Shahed;

большую часть ракет (остальные - потеряны локально или подавлены РЭБ).

Кроме того, 203 дрона-имитации не достигли целей - их потеря или подавление зафиксированы в результате работы РЭБ.

"Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что российская атака продолжается и в дальнейшем. В частности, новая группа российских БпЛА зашла с севера.