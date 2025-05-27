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РФ запускала "Шахеди" з п'яти напрямків: як вночі відпрацювала українська ППО

Ілюстративне фото: РФ запускала шахеди з п'яти напрямків 27 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на 27 травня, атакувала дронами різних типів з п'яти напрямків. Сили ППО працювали у 12 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 27 травня, з 23:50 26 травня, противник атакував 60-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускались з напрямків:

  • Міллерово;
  • Орел;
  • Курськ;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське - тимчасово окупований Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих дрони типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних дронів у 3 локаціях.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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