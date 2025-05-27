RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ запускала "Шахеды" с пяти направлений: как ночью отработала украинская ПВО

Иллюстративное фото: РФ запускала шахеты по пяти направлениям 27 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на 27 мая, атаковала дронами различных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 27 мая, с 23:50 26 мая, противник атаковал 60-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Дроны запускались с направлений:

  • Миллерово;
  • Орел;
  • Курск;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское - временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных дронов в 3 локациях.

Воздушные атаки РФ воздушные атаки РФ

Напомним, в минувшие выходные российские военные нанесли три массированных комбинированных атаки по территории Украины. В частности, в ночь на 26 мая агрессор обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".

Более подробно о причинах массированных ударов и прогноз относительно будущего развития событий, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в Украине