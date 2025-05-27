РФ запускала "Шахеды" с пяти направлений: как ночью отработала украинская ПВО

Российская армия в ночь на 27 мая, атаковала дронами различных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 27 мая, с 23:50 26 мая, противник атаковал 60-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Дроны запускались с направлений:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных дронов в 3 локациях.
Напомним, в минувшие выходные российские военные нанесли три массированных комбинированных атаки по территории Украины. В частности, в ночь на 26 мая агрессор обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".
Более подробно о причинах массированных ударов и прогноз относительно будущего развития событий, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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