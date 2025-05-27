РФ запускала "Шахеды" с пяти направлений: как ночью отработала украинская ПВО

В ночь на 27 мая, с 23:50 26 мая, противник атаковал 60-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Дроны запускались с направлений:

Миллерово;

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское - временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских дрона типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и юге страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных дронов в 3 локациях.