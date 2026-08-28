РФ запускає на Київ реактивні дрони хвилями: у ЦПД пояснили мету ворога

Обстріли Києва та області

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня росіяни атакували складські приміщення "Нової пошти" в Білогородській громаді Київської області. Після першого влучання ворог завдав ще двох ударів по цій же локації, поки на місці тривала ліквідація пожежі.

Минулої ночі російські війська здійснили масовану атаку на логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок удару були пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.

Після першого нічного удару Київська область зазнала ще 28 повторних ворожих атак.