РФ запускает в Киев реактивные дроны волнами: в ЦПД объяснили цель врага

Обстрелы Киева и области

Напомним, в ночь на 28 августа россияне атаковали складские помещения "Новой почты" в Белогородской общине Киевской области. После первого попадания враг нанес еще два удара по этой же локации, пока на месте продолжалась ликвидация пожара.

Прошлой ночью российские войска совершили массированную атаку на логистическую инфраструктуру Киевской области . В результате удара были повреждены или уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

После первого ночного удара Киевская область потерпела еще 28 повторных вражеских атак.