У РФ запровадять обов'язковий курс із безпілотників для студентів, - ЦПД

Російська влада продовжує посилювати мілітаризацію системи вищої освіти, дедалі активніше інтегруючи навчальні заклади у підготовку кадрів для військової сфери.

Зокрема, з 1 вересня 2026 року в усіх транспортних вищих навчальних закладах РФ планують запровадити обов'язковий базовий курс із безпілотних систем.

Нова програма охопить 19 профільних університетів та 86 їхніх філій у різних регіонах країни.

За оцінками Центру протидії дезінформації, навчання проходитимуть щонайменше 150 тисяч студентів вишів. Якщо враховувати також профільні коледжі, кількість учасників програми перевищить 250 тисяч осіб.

У ЦПД вважають, що отримані навички можуть використовуватися російською владою для подальшого залучення молоді до війни проти України.

"Подібні кроки вкотре підтверджують, що нинішня російська влада абсолютно не зацікавлена в освіті чи розвитку людей", - зазначили в Центрі.

Там також наголосили, що російська освітня система дедалі більше орієнтується на підготовку кадрового ресурсу для потреб держави та військового сектору.

"Державі не потрібні кваліфіковані фахівці, здатні до критичного мислення. Російська система освіти сьогодні функціонує виключно як конвеєр, що перетворює студентів на слухняний кадровий ресурс та "гарматне м'ясо" для війни", - підсумували в ЦПД.