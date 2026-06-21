В РФ введут обязательный курс по беспилотникам для студентов, - ЦПД

Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее вовлекая учебные заведения в подготовку кадров для военной сферы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по противодействию дезинформации.
Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее вовлекая учебные заведения в подготовку кадров для военной сферы.
В частности, с 1 сентября 2026 года во всех транспортных высших учебных заведениях РФ планируется ввести обязательный базовый курс по беспилотным системам.
Новая программа охватит 19 профильных университетов и 86 их филиалов в разных регионах страны.
По оценкам Центра противодействия дезинформации, обучение будут проходить не менее 150 тысяч студентов вузов. Если учитывать также профильные колледжи, количество участников программы превысит 250 тысяч человек.
В ЦПД считают, что полученные навыки могут использоваться российскими властями для дальнейшего вовлечения молодежи в войну против Украины.
"Подобные шаги в очередной раз подтверждают, что нынешние российские власти абсолютно не заинтересованы в образовании или развитии людей", - отметили в Центре.
Там также подчеркнули, что российская система образования все больше ориентируется на подготовку кадрового ресурса для нужд государства и военного сектора.
"Государству не нужны квалифицированные специалисты, способные к критическому мышлению. Российская система образования сегодня функционирует исключительно как конвейер, превращающий студентов в послушный кадровый ресурс и "пушечное мясо" для войны", - подытожили в ЦПД.
Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что российские власти сократили десятки тысяч мест в вузах по гуманитарным и социальным специальностям, одновременно расширяя образовательные льготы для участников войны и их семей.
В ЦПД считают, что таким образом Кремль все больше подчиняет систему образования потребностям войны.