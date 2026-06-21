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У РФ запровадять обов'язковий курс із безпілотників для студентів, - ЦПД

16:04 21.06.2026 Нд
2 хв
Скільки молодих людей охопить нова програма підготовки в Росії?
aimg Марія Науменко
У РФ запровадять обов'язковий курс із безпілотників для студентів, - ЦПД Фото: студенти під час навчання роботі з безпілотниками (Getty Images)
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Російська влада продовжує посилювати мілітаризацію системи вищої освіти, дедалі активніше інтегруючи навчальні заклади у підготовку кадрів для військової сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російська влада продовжує посилювати мілітаризацію системи вищої освіти, дедалі активніше інтегруючи навчальні заклади у підготовку кадрів для військової сфери.

Зокрема, з 1 вересня 2026 року в усіх транспортних вищих навчальних закладах РФ планують запровадити обов'язковий базовий курс із безпілотних систем.

Нова програма охопить 19 профільних університетів та 86 їхніх філій у різних регіонах країни.

За оцінками Центру протидії дезінформації, навчання проходитимуть щонайменше 150 тисяч студентів вишів. Якщо враховувати також профільні коледжі, кількість учасників програми перевищить 250 тисяч осіб.

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У ЦПД вважають, що отримані навички можуть використовуватися російською владою для подальшого залучення молоді до війни проти України.

"Подібні кроки вкотре підтверджують, що нинішня російська влада абсолютно не зацікавлена в освіті чи розвитку людей", - зазначили в Центрі.

Там також наголосили, що російська освітня система дедалі більше орієнтується на підготовку кадрового ресурсу для потреб держави та військового сектору.

"Державі не потрібні кваліфіковані фахівці, здатні до критичного мислення. Російська система освіти сьогодні функціонує виключно як конвеєр, що перетворює студентів на слухняний кадровий ресурс та "гарматне м'ясо" для війни", - підсумували в ЦПД.

Раніше в Центрі протидії дезінформації повідомляли, що російська влада скоротила десятки тисяч місць у вишах за гуманітарними та соціальними спеціальностями, водночас розширюючи освітні пільги для учасників війни та їхніх родин.

У ЦПД вважають, що таким чином Кремль дедалі більше підпорядковує систему освіти потребам війни.

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