В РФ введут обязательный курс по беспилотникам для студентов, - ЦПД

Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее вовлекая учебные заведения в подготовку кадров для военной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по противодействию дезинформации .

Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее вовлекая учебные заведения в подготовку кадров для военной сферы.

В частности, с 1 сентября 2026 года во всех транспортных высших учебных заведениях РФ планируется ввести обязательный базовый курс по беспилотным системам.

Новая программа охватит 19 профильных университетов и 86 их филиалов в разных регионах страны.

По оценкам Центра противодействия дезинформации, обучение будут проходить не менее 150 тысяч студентов вузов. Если учитывать также профильные колледжи, количество участников программы превысит 250 тысяч человек.

В ЦПД считают, что полученные навыки могут использоваться российскими властями для дальнейшего вовлечения молодежи в войну против Украины.

"Подобные шаги в очередной раз подтверждают, что нынешние российские власти абсолютно не заинтересованы в образовании или развитии людей", - отметили в Центре.

Там также подчеркнули, что российская система образования все больше ориентируется на подготовку кадрового ресурса для нужд государства и военного сектора.

"Государству не нужны квалифицированные специалисты, способные к критическому мышлению. Российская система образования сегодня функционирует исключительно как конвейер, превращающий студентов в послушный кадровый ресурс и "пушечное мясо" для войны", - подытожили в ЦПД.