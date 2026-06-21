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В РФ введут обязательный курс по беспилотникам для студентов, - ЦПД

16:04 21.06.2026 Вс
2 мин
Сколько молодых людей охватит новая программа подготовки в России?
aimg Мария Науменко
В РФ введут обязательный курс по беспилотникам для студентов, - ЦПД Фото: студенты на занятиях по работе с беспилотниками (Getty Images)
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Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее вовлекая учебные заведения в подготовку кадров для военной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по противодействию дезинформации.

Российские власти продолжают усиливать милитаризацию системы высшего образования, все активнее вовлекая учебные заведения в подготовку кадров для военной сферы.

В частности, с 1 сентября 2026 года во всех транспортных высших учебных заведениях РФ планируется ввести обязательный базовый курс по беспилотным системам.

Новая программа охватит 19 профильных университетов и 86 их филиалов в разных регионах страны.

По оценкам Центра противодействия дезинформации, обучение будут проходить не менее 150 тысяч студентов вузов. Если учитывать также профильные колледжи, количество участников программы превысит 250 тысяч человек.

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В ЦПД считают, что полученные навыки могут использоваться российскими властями для дальнейшего вовлечения молодежи в войну против Украины.

"Подобные шаги в очередной раз подтверждают, что нынешние российские власти абсолютно не заинтересованы в образовании или развитии людей", - отметили в Центре.

Там также подчеркнули, что российская система образования все больше ориентируется на подготовку кадрового ресурса для нужд государства и военного сектора.

"Государству не нужны квалифицированные специалисты, способные к критическому мышлению. Российская система образования сегодня функционирует исключительно как конвейер, превращающий студентов в послушный кадровый ресурс и "пушечное мясо" для войны", - подытожили в ЦПД.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что российские власти сократили десятки тысяч мест в вузах по гуманитарным и социальным специальностям, одновременно расширяя образовательные льготы для участников войны и их семей.

В ЦПД считают, что таким образом Кремль все больше подчиняет систему образования потребностям войны.

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