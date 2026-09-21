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РФ запровадила комендантську годину на кордоні з Естонією

23:03 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ запровадила комендантську годину на кордоні з Естонією Ілюстративне фото: Росія запровадила комендантську годину на кордоні з Естонією (Getty Images)
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Росія запровадила десятиденну комендантську годину та суворі обмеження на пересування у двох прикордонних районах, що межують із Естонією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Тимчасові заборони діють у п'ятикілометровій прикордонній зоні Кінгісеппського та Сланцевського районів. Зокрема, на південь від Нарвського водосховища людям заборонили пересування річкою на човнах та перебування на березі Нарви.

У нічний час заборонено перебувати поза межами населених пунктів, зокрема у транспортних засобах. Також у прикордонній смузі повністю зупинили полювання. Офіційною версією обмежень у РФ назвали "посилення охорони держкордону".

Міністр закордонних справ Естонії Ігор Таро наголосив, що дії росіян не становлять прямої загрози для його країни, тому Таллінн не вживатиме заходів у відповідь.

"Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі", - зазначив дипломат.

Водночас, попри запроваджені російські заборони, одній людині все ж вдалося нелегально перетнути кордон з боку РФ. Порушника одразу затримали естонські правоохоронці.

Нагадаємо, європейські країни обговорять скоординовану реакцію на випадок людських жертв унаслідок гібридних атак Росії.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що ЄС стикається з реальною та задокументованою гібридною загрозою з боку РФ. Він також розповів про інциденти, які викликають найбільше занепокоєння.

Крім того, країни ЄС уже попереджали про можливі гібридні дії Росії. Зокрема, у Польщі заявляли про активізацію російських спецслужб проти інфраструктури, яка забезпечує підтримку України.

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