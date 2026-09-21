РФ запровадила комендантську годину на кордоні з Естонією

Росія запровадила десятиденну комендантську годину та суворі обмеження на пересування у двох прикордонних районах, що межують із Естонією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Тимчасові заборони діють у п'ятикілометровій прикордонній зоні Кінгісеппського та Сланцевського районів. Зокрема, на південь від Нарвського водосховища людям заборонили пересування річкою на човнах та перебування на березі Нарви.

У нічний час заборонено перебувати поза межами населених пунктів, зокрема у транспортних засобах. Також у прикордонній смузі повністю зупинили полювання. Офіційною версією обмежень у РФ назвали "посилення охорони держкордону".

Міністр закордонних справ Естонії Ігор Таро наголосив, що дії росіян не становлять прямої загрози для його країни, тому Таллінн не вживатиме заходів у відповідь.

"Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі", - зазначив дипломат.

Водночас, попри запроваджені російські заборони, одній людині все ж вдалося нелегально перетнути кордон з боку РФ. Порушника одразу затримали естонські правоохоронці.

Нагадаємо, європейські країни обговорять скоординовану реакцію на випадок людських жертв унаслідок гібридних атак Росії.