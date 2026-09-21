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В ЄС узгодять план дій на випадок жертв від гібридних атак Росії, - Politico

21:35 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
В ЄС узгодять план дій на випадок жертв від гібридних атак Росії, - Politico Фото: Генеральна асамблея ООН (Getty Images)
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Європейські країни обговорять скоординовану реакцію на випадок людських жертв внаслідок гібридних атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Двоє дипломатів ЄС розповіли виданню, що глави МЗС країн-членів на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку спробують визначити алгоритм дій на випадок, якщо внаслідок гібридної атаки РФ загинуть громадяни ЄС або НАТО.

Експерти попереджають, що ймовірність такого сценарію зростає.

"З огляду на масштаби та характер дій Росії, рано чи пізно жертви неминучі. Те, що їх досі не було - це чистий збіг обставин", - сказав один з дипломатів.

Джерело зазначило, що попередження про гібридні атаки активізували дипломатичні зусилля ЄС. Цього тижня представники країн зберуться в захищеному приміщенні Ради ЄС для обговорення цієї загрози.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що ЄС стикається з реальною та задокументованою гібридною загрозою РФ. Він розповів про інциденти, які викликають найбільше занепокоєння.

Зазначимо, країни ЄС вже попереджали про можливі гібридні дії Росії. У Польщі заявляли про активізацію російських спецслужб проти інфраструктури, яка забезпечує підтримку України. Потенційними цілями вважають залізницю, мости та прикордонні переходи.

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