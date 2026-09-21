В ЄС узгодять план дій на випадок жертв від гібридних атак Росії, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Двоє дипломатів ЄС розповіли виданню, що глави МЗС країн-членів на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку спробують визначити алгоритм дій на випадок, якщо внаслідок гібридної атаки РФ загинуть громадяни ЄС або НАТО.

Експерти попереджають, що ймовірність такого сценарію зростає.

"З огляду на масштаби та характер дій Росії, рано чи пізно жертви неминучі. Те, що їх досі не було - це чистий збіг обставин", - сказав один з дипломатів.

Джерело зазначило, що попередження про гібридні атаки активізували дипломатичні зусилля ЄС. Цього тижня представники країн зберуться в захищеному приміщенні Ради ЄС для обговорення цієї загрози.