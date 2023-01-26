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РФ вирішила легалізувати мародерство в Запорізькій області, - ЦНС

Фото: РФ в Запорізькій області вирішила легалізувати мародерство (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупаційна "адміністрація" Запорізької області сформувала перелік тих, хто буде відповідати за легалізацію мародерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Регіон отримав сформований список псевдонотаріусів, які будуть затверджувати "правочини" в межах окупаційного "законодавства". Таким чином росіяни намагаються легалізувати "оформлення" та "переоформлення" майна. Тобто, за фактом мародерство й грабіж чужого майна", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, що жоден з "документів", які завіряють ці псевдонотаріуси, не є правомірним.

"Тому ці операції з переоформлення майна не будуть визнаними у світі й Україні. Відтак вони не є підтвердженням права власності на майно", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російські загарбники зазнають серйозних втрат на фронті, тому намагаються брехати про "успіхи" в соціальних мережах.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати "соціальні виплати" та залишили людей без грошей.

Російські загарбники зазнають серйозних втрат через бої у Запорізькій області. Через це вони вимушені відкривати нові шпиталі в окупованому Криму.

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