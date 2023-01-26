РФ решила легализовать мародерство в Запорожской области, - ЦНС

Оккупационная "администрация" Запорожской области сформировала перечень тех, кто будет отвечать за легализацию мародерства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Регион получил сформированный список псевдонотариусов, которые будут утверждать "правочины" в рамках оккупационного "законодательства". Таким образом россияне пытаются легализовать "оформление" и "переоформление" имущества. То есть, по факту мародерство и грабеж чужого имущества", - говорится в письме.
В ЦНС добавили, что ни один из "документов", заверяющих эти псевдонотариусы, не является правомерным.
"Поэтому эти операции по переоформлению имущества не будут признаны в мире и Украине. Следовательно, они не являются подтверждением права собственности на имущество", - добавили напоследок.
Напомним, что российские захватчики понесут серьезные потери на фронте, поэтому пытаются врать об "успехах" в социальных сетях.
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты и оставили людей без денег.
Российские захватчики несут серьезные потери из-за боев в Запорожской области. Поэтому они вынуждены открывать новые госпитали в оккупированном Крыму.
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