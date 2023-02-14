РФ в Запорожской области похитила около миллиона тонн зерна за 2022 год, - мэр Мелитополя
Россияне в 2022 году железнодорожными вагонами и сотнями фур вывезли из Запорожской области около миллиона тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"При этом они либо нагло ограбили фермеров, либо заставили их продать урожай за бесценок", - говорится в сообщении.
Федоров объяснил, что оккупанты завезли в хлебокомбинат Васильевского района 3.5 тонны зерна и столько же сахара для изготовления "социального" хлеба.
"Теперь в пропагандистских росСМИ из них делают благотворителей. Еще и приплетают сказку о "кормилице-России". В дополнение придумали историю длинной дороги "гуманитарного груза" аж из Краснодарского края через Ростов", - добавил мэр Мелитополя.
Напомним, что российские захватчики продолжают вывозить в Сирию зерно, которое угоняют на временно оккупированных территориях Украины.
Оккупанты Мелитополя придумали сверхсложные условия, чтобы аграрии были вынуждены за бесценок сдавать зерно гауляйтеру оккупированной части Запорожской области Евгению Балицкому.
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