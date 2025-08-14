ua en ru
РФ запланувала випробування ракети з ядерним зарядом, - Reuters

Україна, Четвер 14 серпня 2025 01:45
РФ запланувала випробування ракети з ядерним зарядом, - Reuters Фото: Путін заявляв, що "Буревіснику" не страшні протиракетні системи (РОСЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

В Росії скоріш за все запланували випробування крилатої ракети з ядерною боєголовкою. Йдеться про ракету 9М730 "Буревісник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Reuters.

Журналістам про можливу підготовку до випробувань повідомили двоє американських дослідників і західний чиновник у сфері безпеки. Мова йде про Джеффрі Льюїса з каліфорнійського Інституту міжнародних досліджень і Декера Евелета з аналітичної організації CNA.

Спеціалісти дійшли висновку про високу активність на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі, проаналізувавши нещодавні супутникові знімки компанії Planet Labs. На вказаній території помітне збільшення чисельності персоналу та обладнання. Також стало більше кораблів і літаків, пов'язаних із більш ранніми випробуваннями ракети 9М730 "Буревісник".

"Ми бачимо всю активність на випробувальному полігоні –– це і величезні обсяги поставок для підтримки операцій, і переміщення в місці, де вони фактично запускають ракету", - заявив Джеффрі Льюїс.

За його словами, випробування може відбутися вже цього тижня, що вплине на результати саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Інформацію про підготовку до випробувань для ЗМІ підтвердило і неназване джерело в західних службах безпеки.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запевняв, що нинішні і майбутні системи протиракетної оборони не завадять такій зброї. Він говорив, що вона має практично необмежену дальність і непередбачувану траєкторію польоту. Однак експерти не дають однозначної відповіді щодо того, чи зможе "Буревісник" ухилятися від захисту. Невідомо також чи буде ракета випромінювати радіацію під час польоту.

Детальне вивчення знімків з Паньково розпочалось після 6 серпня, коли Росія опублікувала повідомлення для мореплавців із проханням триматися подалі від цього району з 9 по 12 серпня.

Також Reuters виявило в оборонній інтернет-службі NOTAM Федерального управління цивільної авіації США серію повідомлень, які були випущені Росією і можуть вказувати на можливий запуск ракети в період з 9 по 22 серпня. Про наявність ознак підготовки до випробувань журналістам агентства сказали і норвезькі військові.

Фахівці припускають, що випробування ракети "Буревісник" могло бути заплановано задовго до домовленості про зустріч Трампа і Путіна. Однак останній міг призупинити підготовку через появу американських супутників-шпигунів, щоб показати свою готовність до припинення війни в Україні та відновлення переговорів з контролю над озброєннями зі США.

Агентство зазначає, що "Буревісник" має погану історію випробувань. Із 13 відомих випробувань тільки два були частково успішними.

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли про проблеми РФ у випуску ракет Х-59. Головною причиною перешкод є дефіцит іноземних комплектуючих.

Також повідомлялось, що на військових навчаннях РФ і Білорусі відпрацьовували використання ядерної зброї та запуск "Орєшніка". Про це заявив глава білоруського оборонного відомства Віктор Хренін.

