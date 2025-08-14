ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ запланировала испытания ракеты с ядерным зарядом, - Reuters

Украина, Четверг 14 августа 2025 01:45
UA EN RU
РФ запланировала испытания ракеты с ядерным зарядом, - Reuters Фото: Путин заявлял, что "Буревестнику" не страшны противоракетные системы (РОССМИ)
Автор: Маловичко Юлия

В России скорее всего запланировали испытания крылатой ракеты с ядерной боеголовкой. Речь идет о ракете 9М730 "Буревестник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Журналистам о возможной подготовке к испытаниям сообщили двое американских исследователей и западный чиновник в сфере безопасности. Речь идет о Джеффри Льюисе из калифорнийского Института международных исследований и Декере Эвелете из аналитической организации CNA.

Специалисты пришли к выводу о высокой активности на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море после анализа недавних спутниковых снимков компании Planet Labs. На указанной территории заметно увеличение численности персонала и оборудования. Также стало больше кораблей и самолетов, связанных с более ранними испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

"Мы видим всю активность на испытательном полигоне - это и огромные объемы поставок для поддержки операций, и перемещение в месте, где они фактически запускают ракету", - заявил Джеффри Льюис.

По его словам, испытания могут состояться уже на этой неделе, что повлияет на результаты саммита Трампа и Путина на Аляске.

Информацию о подготовке к испытаниям для СМИ подтвердил и неназванный источник в западных службах безопасности.

Ранее российский диктатор Владимир Путин уверял, что нынешние и будущие системы противоракетной обороны не помешают такому оружию. Он говорил, что оно имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Однако эксперты не дают однозначного ответа относительно того, сможет ли "Буревестник" уклоняться от защиты. Неизвестно также будет ли ракета излучать радиацию во время полета.

Детальное изучение снимков с Паньково началось после 6 августа, когда Россия опубликовала сообщение для мореплавателей с просьбой держаться подальше от этого района с 9 по 12 августа.

Также Reuters обнаружило в оборонной интернет-службе NOTAM Федерального управления гражданской авиации США серию сообщений, которые были выпущены Россией и могут указывать на возможный запуск ракеты в период с 9 по 22 августа. О наличии признаков подготовки к испытаниям журналистам агентства сказали и норвежские военные.

Специалисты предполагают, что испытания ракеты "Буревестник" могли быть запланированы задолго до договоренности о встрече Трампа и Путина. Однако последний мог приостановить подготовку из-за появления американских спутников-шпионов, чтобы показать свою готовность к прекращению войны в Украине и возобновлению переговоров по контролю над вооружениями с США.

Агентство отмечает, что "Буревестник" имеет плохую историю испытаний. Из 13 известных испытаний только два были частично успешными.

Напомним, в украинской разведке рассказали о проблемах РФ в выпуске ракет Х-59. Главной причиной помех является дефицит иностранных комплектующих.

Также сообщалось, что на военных учениях РФ и Беларуси отрабатывали использование ядерного оружия и запуск "Орешника". Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ракетные испытания Ядерные испытания
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия