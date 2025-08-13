ua en ru
Канібалізм та макети. У ГУР розповіли про ключові проблеми РФ у випуску ракет Х-59

Середа 13 серпня 2025 08:32
Канібалізм та макети. У ГУР розповіли про ключові проблеми РФ у випуску ракет Х-59 Фото: у ГУР розповіли про ключові проблеми РФ у випуску крилатих ракет (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські підприємства звітують про недотримання темпів і строків виготовлення крилатих ракет Х-59 через дефіцит іноземних комплектуючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет", - зазначили у ГУР.

Зазначається, що у виробництві ракет Х-59М2/М2А залучено 116 підприємств, майже 50 компаній (40%) із цього переліку досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу. І навіть за таких умов РФ вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

Вимушені кроки на виробництві ракет

За даними ГУР, щоб хоч якось врятувати ситуацію, підприємства "оборонки" вдаються до канібалізму старих систем – масово розбирає та адаптує старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.

Також зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення встановлювали масогабаритні макети. Саме цей компонент є найдорожчим елементом ракети та водночас головною проблемою для російського виробництва.

Що відомо про ракету Х-59

Ракета Х-59 – це авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії. Вона призначена для ураження наземних та надводних об'єктів противника.

Випробування X-59 закінчені ще в 1979 році, на озброєння комплекс у складі винищувача-бомбардувальника Су-24М, контейнера управління і двох ракет Х-59 був прийнятий в 1980 році. Зараз модифікації Х-59 виробляються та модернізуються корпорацією "Тактичне ракетне озброєння", до якої входить КБ "Радуга".

