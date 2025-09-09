ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ занурюється в кризу: більшість компаній очікує падіння економіки

Вівторок 09 вересня 2025 09:46
UA EN RU
РФ занурюється в кризу: більшість компаній очікує падіння економіки Фото: 90% компаній в РФ довелося шукати нових партнерів і постачальників (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Більшість компаній у РФ готується до подальшого падіння економіки - 57% підприємств очікують зниження показників вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, лише 28% підприємців сподіваються на відновлення зростання економіки, решта не бачить чітких перспектив.

Бізнес визнає: 90% компаній довелося шукати нових партнерів і постачальників, а багатьом це так і не вдалося.

При цьому так звані "дружні країни" не компенсували втрат від війни та санкцій, на що сподівались в Кремлі.

Також багатьом підприємствам у РФ довелося піти на скорочення персоналу, а наявний дефіцит кадрів теж додає труднощів для бізнесу.

Слід зазначити, що такі песимістичні настрої російських підприємців різко контрастують із заявами Кремля про "стійкість економіки" й "адаптацію до санкцій".

Як повідомляють в ЦПД, попри заспокійливу риторику пропаганди та російського диктатора Володимира Путіна, підприємці чітко усвідомлюють: війна та ізоляція дедалі глибше "підточують економіку", а перспективи стають дедалі похмурішими.

Яка ситуація з економікою у РФ?

Нагадаємо, попри заспокійливі заяви Кремля про те, що економіка РФ витримає будь-які санкції тощо, кілька днів тому глава найбільшого російського банку Сбербанку Герман Греф заявив про "технічну стагнацію" економіки.

Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу.

За словами Грефа, до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках.

Також він визнав, що стагнації економіки посприяли, зокрема, санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.

Якщо опиратись на прогнози щодо російської економіки, то, наприклад, Міжнародний валютний фонд очікує, що економіка РФ повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання від розвинених країн та тих, які ще розвиваються.

Зазначимо, що за останніми оцінками, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України