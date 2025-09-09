РФ занурюється в кризу: більшість компаній очікує падіння економіки

Більшість компаній у РФ готується до подальшого падіння економіки - 57% підприємств очікують зниження показників вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Так, лише 28% підприємців сподіваються на відновлення зростання економіки, решта не бачить чітких перспектив.

Бізнес визнає: 90% компаній довелося шукати нових партнерів і постачальників, а багатьом це так і не вдалося.

При цьому так звані "дружні країни" не компенсували втрат від війни та санкцій, на що сподівались в Кремлі.

Також багатьом підприємствам у РФ довелося піти на скорочення персоналу, а наявний дефіцит кадрів теж додає труднощів для бізнесу.

Слід зазначити, що такі песимістичні настрої російських підприємців різко контрастують із заявами Кремля про "стійкість економіки" й "адаптацію до санкцій".

Як повідомляють в ЦПД, попри заспокійливу риторику пропаганди та російського диктатора Володимира Путіна, підприємці чітко усвідомлюють: війна та ізоляція дедалі глибше "підточують економіку", а перспективи стають дедалі похмурішими.