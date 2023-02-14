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РФ использует тяжелую технику под Кременной и пытается прорвать оборону ВСУ, - Гайдай

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Луганская область, Вторник 14 февраля 2023 17:53
РФ использует тяжелую технику под Кременной и пытается прорвать оборону ВСУ, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики используют тяжелую технику для наступления под Кременной. Они пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На Сватовском направлении ситуация стабильная, а вот на Кременском и Белогоровском россияне постоянно пытаются прорвать оборону наших защитников", - говорится в заявлении.

Гайдай сообщил, что у Кременной враг к наступлениям привлекал даже тяжелую технику. Впрочем, все эти попытки армии РФ были отражены украинскими военными.

"В Макеевке до последнего времени оставалось около 20 человек, сейчас после усиления обстрелов со стороны врага - шестеро. Понемногу люди соглашаются уезжать", - рассказал глава области.

Гайдай сообщил, что недавно украинские военные заметили грузовик мобилизованных россиян, которых везли на фронт. Позиции уже были деоккупированы ВСУ, поэтому большая часть захватчиков попала в плен.

Также глава области рассказал о жестокости оккупантов. По его словам, в лесополосе под Счастьем нашли тело женщины без головы - она была с четкой украинской позицией и имела татуировку на шее в виде трезубца.

Напомним, что россияне хотят полностью захватить Луганскую область. Поэтому в ближайшие дни атаки оккупационных войск могут усилиться.

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери под Белогоровкой и Кременной в Луганской области.

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