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РФ не закрыла дело против освобожденных моряков, - адвокат

Новости » Политика    16.09.2019 - 19:35
РФ не закрыла дело против освобожденных моряков, - адвокат
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Адвокаты продолжают защищать моряков в суде

Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. Об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как заявил Полозов, в России уголовное дело в отношении них не прекращено. Моряки остаются в статусе обвиняемых, а адвокаты продолжают защищать их.

"Сейчас дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков - героев", - написал Полозов.

РФ не закрыла дело против освобожденных моряков, - адвокат

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. В Украину вернулись 35 удерживаемых лиц, в их числе 24 украинских моряка, которые были захвачены военно-морскими силами РФ в ноябре 2018 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 14 сентября освобожденные моряки вернулись в Одессу. Моряков встречали представители командования и общественности, а также родные и волонтеры.

Также моряки получили получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки и паспорта для выезда за границу, поскольку потеряли их во время пребывания в плену.

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