Освобожденные украинские моряки вернулись в Одессу

Фото: встреча освобожденных моряков в Одессе (navy.mil.gov.ua)

Моряков встречали представители командования и общественности, а также родные и волонтеры

В субботу, 14 сентября, освобожденные из российского плена украинские моряки после госпиталя вернулись в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Военно-морских сил Украины в Facebook.

Как сообщается, все освобожденные члены экипажей захваченных в Керченском проливе катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" прибыли в Одессу.

Отмечается, что освобожденных из плена моряков в Одессе встречали представители командования ВМС Украины во главе с начальником штаба, волонтеры, священнослужители, родные и близкие, а также представители общественности.

"Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по предназначению", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что почти все освобожденные из российского плена моряки в субботу вернутся в Одессу. Она отмечала, что моряки вернутся в Одессу сразу из военного госпиталя.

Также РБК-Украина писало, что освобожденные из плена украинские моряки готовы дать показания в российском суде по делу о якобы незаконном пересечении границы, которую против них открыли в России. Сейчас следствие продолжается без участия освобожденных украинский военных.