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РФ не закрила справу проти звільнених моряків, - адвокат

Новини » Політика    16.09.2019 - 19:35
РФ не закрила справу проти звільнених моряків, - адвокат

Адвокати продовжують захищати моряків в суді

Робота по справі військовополонених українських моряків триває навіть після їх звільнення. Про це повідомив адвокат моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Як заявив Полозов, в Росії кримінальну справу стосовно них не припинено. Моряки залишаються в статусі обвинувачених, а адвокати продовжують захищати їх.

"Зараз справа знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Наші адвокати активно знайомляться з матеріалами. Наше завдання - домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків - героїв", - написав Полозов.

РФ не закрила справу проти звільнених моряків, - адвокат

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. В Україну повернулися 35 утримуваних осіб, в їх числі 24 українських моряків, які були захоплені військово-морськими силами РФ в листопаді 2018 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 вересня звільнені моряки повернулися до Одеси. Моряків зустрічали представники командування та громадськості, а також рідні та волонтери.

Також моряки отримали отримали нові паспорти громадянина України у формі ID-картки та паспорта для виїзду за кордон, оскільки втратили їх під час перебування в полоні.

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